NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen des E-Autobauers für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Diese hätten positiv überrascht, schrieb Tom Narayan am Freitag. Derweil habe der Umsatz mit Energiespeichersystem nicht so deutlich zugelegt wie vom Markt erwartet./rob/la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 12:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 12:03 / EDT





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