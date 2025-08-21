Hermès Aktie
|2 079,00EUR
|-29,00EUR
|-1,38%
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
Hermès (Hermes International) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2650 Euro belassen. Luca Solca zog in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie seine Schlüsse aus aktuellen Schweizer Uhren-Exportdaten. Begünstigt von zollbedingt vorgezogenen Ausfuhren in die USA seien die Uhrenexporte im Juli um 6,9 Prozent gestiegen, schrieb er. In den übrigen Regionen sei der Trend durchwachsen. Er geht davon aus, dass die August-Zahlen aufgrund der US-Zölle erneut schwanken werden./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:47 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
2 650,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
2 103,00 €
|
Abst. Kursziel*:
26,01%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
2 079,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,47%
|
Analyst Name::
Luca Solca
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Hermès (Hermes International)
|2 079,00
|-1,38%
