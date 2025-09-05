Novo Nordisk Aktie

47,41EUR -0,91EUR -1,87%
Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

05.09.2025 13:44:09

Novo Nordisk Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die wöchentlichen Verschreibungszahlen zu Abnehmmitteln der GLP-1-Klasse deuteten auf einen stabilen Markt hin, schrieb Matthew Weston am Freitag. Der Marktanteil von Wegovy sei allerdings etwas gesunken./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 10:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

