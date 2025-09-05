ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die wöchentlichen Verschreibungszahlen zu Abnehmmitteln der GLP-1-Klasse deuteten auf einen stabilen Markt hin, schrieb Matthew Weston am Freitag. Der Marktanteil von Wegovy sei allerdings etwas gesunken./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 10:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



