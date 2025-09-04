RWE Aktie

34,69EUR 0,81EUR 2,39%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

04.09.2025 19:43:24

RWE Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Energiekonzern setze auf mehr Klarheit in der deutschen Energiepolitik, schrieb Alexander Wheeler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einem Gespräch mit einem Manager des Unternehmens./rob/bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:37 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:37 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

RWE AG St. Outperform
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
34,73 € 		Abst. Kursziel*:
26,69%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
34,69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,84%
Analyst Name::
Alexander Wheeler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

