RWE Aktie
|34,69EUR
|0,81EUR
|2,39%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
04.09.2025 19:43:24
RWE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Energiekonzern setze auf mehr Klarheit in der deutschen Energiepolitik, schrieb Alexander Wheeler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einem Gespräch mit einem Manager des Unternehmens./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:37 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:37 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Outperform
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
34,73 €
|
Abst. Kursziel*:
26,69%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
34,69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,84%
|
Analyst Name::
Alexander Wheeler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
