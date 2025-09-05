Sixt Aktie
|83,90EUR
|3,40EUR
|4,22%
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
Sixt SE St Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung der Stammaktien von Sixt beim Kursziel von 102 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Rückenwind durch besseres Flottenmanagement werde unterschätzt, schrieb Analyst Zehua Jiang am Donnerstagabend in seiner Kaufempfehlung. Zudem steigerten die Bayern in den USA ihre Marktanteile. Die Bewertung der Aktien liege im historischen Vergleich am unteren Rand./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 18:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
102,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
80,60 €
|
Abst. Kursziel*:
26,55%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
83,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,57%
|
Analyst Name::
Zehua Jiang
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sixt SE St.mehr Nachrichten
|
28.08.25
|Börse Frankfurt: SDAX steigt mittags (finanzen.at)
|
13.08.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
13.08.25
|Sixt-Aktie wird abgestraft: Gewinnsteigerung bei Sixt fällt hinter Erwartungen zurück (dpa-AFX)
|
13.08.25
|Verluste in Frankfurt: SDAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
13.08.25
|XETRA-Handel: SDAX steigt am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
13.08.25
|ROUNDUP: Sixt legt nicht so deutlich zu wie erwartet - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
13.08.25
|EQS-News: SIXT steigert Gewinn um 71 % – Rekordumsatz im zweiten Quartal – Jahresprognose bestätigt (EQS Group)
|
13.08.25
|EQS-News: SIXT increases earnings by 71% – record revenue in the second quarter – full-year guidance confirmed (EQS Group)