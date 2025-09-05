RWE Aktie
|34,75EUR
|0,06EUR
|0,17%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Das Ziel der Verdopplung des Ergebnisses je Aktie bis 2030 untermauere die Attraktivität der Anlagestory, schrieb Andrew Fisher in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Essener hätten im Zweifel auch Spielraum, zum Erreichen des Ziels ihre ohnehin geplanten Aktienrückkäufe aufzustocken, sollten die Investitionen in Erneuerbare-Energie-Projekte vielleicht nicht die angestrebten Renditen erzielen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 17:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34,73 €
|
Abst. Kursziel*:
20,93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,86%
|
Analyst Name::
Andrew Fisher
|
KGV*:
-
