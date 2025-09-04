Sanofi Aktie
|78,38EUR
|0,03EUR
|0,04%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi nach einem Treffen mit dem Finanzchef François Roger auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Dieser attestierte dem Medikament Amlitelimab trotz enttäuschender Studiendaten Blockbuster-Potenzial, schrieb Benjamin Jackson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
120,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
78,47 €
|
Abst. Kursziel*:
52,92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
78,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53,10%
|
Analyst Name::
Benjamin Jackson
|
KGV*:
-
