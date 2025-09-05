Infineon Aktie
|31,90EUR
|0,55EUR
|1,74%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Johannes Schaller in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu Präsentationen der Münchner auf Tech-Konferenzen der Deutschen Bank in den USA und Europa. Der Konzern habe jüngste Signale bestätigt und sich näher zu 2026 geäußert./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31,10 €
|
Abst. Kursziel*:
41,46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
31,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,95%
|
Analyst Name::
Johannes Schaller
|
KGV*:
-
