Infineon Aktie

31,90EUR 0,55EUR 1,74%
Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.09.2025 10:23:21

Infineon Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Johannes Schaller in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu Präsentationen der Münchner auf Tech-Konferenzen der Deutschen Bank in den USA und Europa. Der Konzern habe jüngste Signale bestätigt und sich näher zu 2026 geäußert./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Buy
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
31,10 € 		Abst. Kursziel*:
41,46%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
31,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,95%
Analyst Name::
Johannes Schaller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten