Inditex Aktie
|41,92EUR
|-0,63EUR
|-1,48%
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
Inditex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex von 54,00 auf 51,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen schraubte James Grzinic seine Erwartungen für den Modehändler in einer am Freitag vorliegenden Studie zurück. Dennoch erwartet der Analyst, dass sich der Wettbewerbsvorteil von Inditex mit starkem Europa-Geschäft weiter ausdehne. Nun seien allerdings überzeugende Zahlen gefordert, um die Enttäuschungen nach der Corona-Pandemie vergessen zu machen./niw/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:39 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:39 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
51,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42,51 €
|
Abst. Kursziel*:
21,15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,85%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)mehr Nachrichten
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)mehr Analysen
|18:55
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18:55
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18:55
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.06.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.25
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|16.06.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.25
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|14.07.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|12.06.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|11.06.25
|Inditex Neutral
|UBS AG
|11.06.25
|Inditex Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|41,92
|-1,48%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:55
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:55
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:54
|Tesla Sell
|UBS AG
|18:54
|Orsted Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:24
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|14:19
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13:44
|Novartis Neutral
|UBS AG
|13:44
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|12:55
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:28
|freenet Buy
|Warburg Research
|10:23
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|10:23
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|10:22
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|10:22
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|10:19
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|Orsted Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:05
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|Walmart Buy
|UBS AG
|09:35
|UBM Development buy
|Erste Group Bank
|08:57
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|08:54
|BAT Buy
|UBS AG
|08:53
|Hermès Neutral
|UBS AG
|08:52
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|08:40
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:24
|Sixt Buy
|UBS AG
|07:45
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:27
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|07:25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|06:22
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:22
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|04.09.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.