Inditex Aktie

41,92EUR -0,63EUR -1,48%
Inditex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.09.2025 18:55:21

Inditex Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex von 54,00 auf 51,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen schraubte James Grzinic seine Erwartungen für den Modehändler in einer am Freitag vorliegenden Studie zurück. Dennoch erwartet der Analyst, dass sich der Wettbewerbsvorteil von Inditex mit starkem Europa-Geschäft weiter ausdehne. Nun seien allerdings überzeugende Zahlen gefordert, um die Enttäuschungen nach der Corona-Pandemie vergessen zu machen./niw/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:39 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:39 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
51,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
42,51 € 		Abst. Kursziel*:
21,15%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41,92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,85%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)mehr Nachrichten

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)mehr Analysen

18:55 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.25 Inditex Equal Weight Barclays Capital
01.09.25 Inditex Underperform RBC Capital Markets
18.08.25 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.08.25 Inditex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 41,92 -1,48% Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

Aktuelle Aktienanalysen

18:55 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
18:55 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
18:54 Tesla Sell UBS AG
18:54 Orsted Neutral JP Morgan Chase & Co.
16:25 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
16:24 Airbus Outperform RBC Capital Markets
14:19 Broadcom Buy UBS AG
13:44 Novartis Neutral UBS AG
13:44 Novo Nordisk Neutral UBS AG
12:55 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:28 freenet Buy Warburg Research
10:23 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
10:23 Infineon Buy Deutsche Bank AG
10:22 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
10:22 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
10:19 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
10:05 Orsted Sector Perform RBC Capital Markets
10:05 Orsted Hold Jefferies & Company Inc.
09:47 Walmart Buy UBS AG
09:35 UBM Development buy Erste Group Bank
08:57 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
08:54 BAT Buy UBS AG
08:53 Hermès Neutral UBS AG
08:52 L'Oréal Neutral UBS AG
08:40 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:24 Sixt Buy UBS AG
07:45 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:27 Schaeffler Neutral UBS AG
07:25 ASML NV Buy UBS AG
06:22 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
06:22 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.09.25 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.25 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.25 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
04.09.25 Sanofi Outperform Bernstein Research
04.09.25 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.25 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.09.25 RWE Outperform RBC Capital Markets
04.09.25 thyssenkrupp nucera Outperform RBC Capital Markets
04.09.25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.25 Allianz Underweight Barclays Capital
04.09.25 AXA Overweight Barclays Capital
04.09.25 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
04.09.25 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
04.09.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
04.09.25 Swiss Re Underweight Barclays Capital
04.09.25 Zurich Insurance Equal Weight Barclays Capital
04.09.25 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
04.09.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen