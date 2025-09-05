Sanofi Aktie
|78,86EUR
|0,51EUR
|0,65%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
05.09.2025 10:22:42
Sanofi Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis bewertet die Resultate einer Amlitelimab-Studie in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zwar positiv, aber nicht als "klaren Sieg"./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
78,80 €
|
Abst. Kursziel*:
39,59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
78,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,49%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sanofi S.A.mehr Nachrichten
|
04.09.25
|MÄRKTE EUROPA/Weiterer Renditerückgang stützt - Sanofi sehr schwach (Dow Jones)
|
04.09.25
|ROUNDUP: Sanofi erzielt Testerfolg mit Neurodermitis-Mittel - Börse enttäuscht (dpa-AFX)
|
04.09.25
|MÄRKTE EUROPA/DAX etwas erholt - Sanofi stark unter Druck (Dow Jones)
|
04.09.25
|MÄRKTE EUROPA/DAX etwas erholt - Sanofi stzark unter Druck (Dow Jones)
|
04.09.25
|AKTIE IM FOKUS: Sanofi brechen ein - Studiendaten zu Hautmedikament belasten (dpa-AFX)
|
02.09.25
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sanofi-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
27.08.25
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 115 Euro (dpa-AFX)
|
26.08.25
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)