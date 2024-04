NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Nachrichtlich die Spreu vom Weizen zu trennen mit Blick auf den westlichen Verbraucher, sei zuletzt schwierig gewesen, schrieb Analyst Frederick Wild in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei Hugo Boss hätten sich die Investoren auf das Negative versteift. Das erste Quartal dürfte jedoch starke Marktanteilsgewinne zeigen und nur moderaten Gegenwind für die Profitabilität./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2024 / 04:53 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2024 / 04:53 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.