NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss in einem Ausblick auf die europäische Konsumgüterbranche für 2024 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Jüngste Branchendaten hätten gezeigt, dass die Umsatzdynamik innerhalb des Premium-Modesegments relativ robust geblieben sei, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die starken Marken von Boss und eine Verbesserung der Produktangebote dürften zu steigenden Marktanteilen in allen größeren Märkten und Verkaufskanälen führen./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2024 / 16:49 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / CET





