FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat ING nach Zahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 15,20 auf 13,00 Euro gesenkt. Sämtliche Erlöskomponenten der Bank hätten im Schlussquartal enttäuscht, und das Management habe in seinem Ausblick vorsichtige Töne angeschlagen, merkte Analyst Timo Dums in einer am Freitag vorliegenden Studie an. Die Abstufung begründete er mit den bevorstehenden sinkenden Markterwartungen, da ING aufgrund des sehr zinsempfindlichen Geschäftsmodells überproportional von Zinssenkungen betroffen sei./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2024 / 07:40 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2024 / 07:48 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.