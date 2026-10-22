JENOPTIK Aktie
|38,30EUR
|-1,84EUR
|-4,58%
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
JENOPTIK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Jenoptik von 48 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen hätten die Konsensschätzungen übertroffen und belegten eine Fortsetzung der starken Auftrags- und Margendynamik, schrieb Henrik Paganetty am Mittwoch. Er verwies zudem auf den angehobenen Margenausblick und hob seine operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 17:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
49,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37,06 €
|
Abst. Kursziel*:
32,22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,94%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
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|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|JENOPTIK Buy
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|10.09.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|06:40
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|06:40
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|28.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|26.03.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|JENOPTIK AG
|39,02
|-2,79%
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|08:29
|Meta Platforms Outperform
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|SAP Buy
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|08:15
|Tesla Outperform
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|07:47
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:46
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:30
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|QIAGEN Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|21.10.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Netflix Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Iberdrola Halten
|DZ BANK
|21.10.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|21.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets