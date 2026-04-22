K+S Aktie

15,87EUR 1,20EUR 8,18%
K+S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

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22.04.2026 17:23:09

K+S Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat K+S nach vorläufigen Quartalszahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 14,50 auf 15,25 Euro angehoben. Axel Herlinghaus begründete sein neues Anlagevotum mit dem Hinweis, dass die Aktie nach dem Kursrückgang seit Mitte März nun ein ausgeglichenes Chance/Risiko-Profil aufweist. Die Eckdaten für das erste Quartal seien deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie und erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: K+S AG Halten
Unternehmen:
K+S AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
16,08 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
15,87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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