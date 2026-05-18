ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für K+S von 11,50 auf 12 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Priyanka Patel erhöhte am Sonntag nach dem ersten Quartal des Düngemittelproduzenten die Schätzungen für das diesjährige operative Ergebnis (Ebitda). Entscheidend für Investoren sei derzeit, wie viel Luft nach oben bestehe bis zum oberen Ende der angepeilten Prognose. Dieses würde ein Anziehen der Kali-Preise in Brasilien in Richtung 450 Dollar pro Tonne erfordern und dies auch nachhaltig. Die Analystin hält dies zum gegenwärtigen Zeitpunkt für unwahrscheinlich angesichts ungünstiger wirtschaftlicher Bedingungen für Landwirte./rob/ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2026 / 23:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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