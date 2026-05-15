K+S Aktie

15,48EUR 0,18EUR 1,18%
K+S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

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15.05.2026 06:22:33

K+S Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 13,70 Euro auf "Neutral" belassen. Dass die Aktie zuletzt trotz guter Eckdaten zum ersten Quartal kaum noch vom Fleck gekommen sei, dürfte an Bedenken von Investoren liegen, wie viel zusätzlichen Auftrieb die Unternehmensgewinne in diesem Jahr noch haben, schrieb Angelina Glazova am Donnerstag. So sei der Gewinnausblick des Kalidüngerkonzerns für 2026 weniger stark gestiegen als es der überraschend gute Jahresstart eigentlich impliziert hätte./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 19:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: K+S AG Neutral
Unternehmen:
K+S AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
13,70 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
15,33 € 		Abst. Kursziel*:
-10,63%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
15,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,50%
Analyst Name::
Angelina Glazova 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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