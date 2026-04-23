K+S Aktie

15,68EUR -0,19EUR -1,20%
K+S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

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23.04.2026 10:17:09

K+S Sell

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 10,20 Euro auf "Sell" belassen. Das operative Ergebnis habe über dem Konsens gelegen, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Eckdaten. Das Kali-Geschäft profitiere aber noch nicht sonderlich von den Verwerfungen durch den Nahost-Krieg. Die Kasseler hätten ihre Jahresziele nicht entsprechend an den Jahresstart angepasst, was als Vorsicht interpretiert werden könne./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: K+S AG Sell
Unternehmen:
K+S AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
10,20 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
15,88 € 		Abst. Kursziel*:
-35,77%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
15,68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-34,95%
Analyst Name::
Tristan Lamotte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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