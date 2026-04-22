K+S Aktie

15,96EUR 1,29EUR 8,79%
K+S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.04.2026 12:01:06

K+S Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat K+S nach Quartalszahlen und einer Prognoseanhebung auf "Underperform" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Der Dünger- und Salzkonzern habe beim operativen Ergebnis (Ebitda) und beim bereinigten Barmittelzufluss klar positiv überrascht, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dazu kämen die erhöhten Jahresziele für beide Kennziffern./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: K+S AG Underperform
Unternehmen:
K+S AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
11,50 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
15,41 € 		Abst. Kursziel*:
-25,37%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
15,96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-27,94%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu K+S AG

mehr Nachrichten