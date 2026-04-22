K+S Aktie
|15,96EUR
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WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
K+S Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat K+S nach Quartalszahlen und einer Prognoseanhebung auf "Underperform" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Der Dünger- und Salzkonzern habe beim operativen Ergebnis (Ebitda) und beim bereinigten Barmittelzufluss klar positiv überrascht, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dazu kämen die erhöhten Jahresziele für beide Kennziffern./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Underperform
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Unternehmen:
K+S AG
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
11,50 €
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Rating jetzt:
Underperform
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Kurs*:
15,41 €
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Abst. Kursziel*:
-25,37%
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Rating update:
Underperform
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Kurs aktuell:
15,96 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-27,94%
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Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
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KGV*:
-