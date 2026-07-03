KION GROUP Aktie

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WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

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03.07.2026 12:51:11

KION GROUP Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Kion auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Vorab-Aussagen des Unternehmens zu den Quartalszahlen am 30. Juli signalisierten einen Auftragsrückgang im Geschäft mit Gabelstaplern, Lagertechnikgeräten und dazugehörigen Dienstleistungen (ITS) im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich, schrieb Gael de-Bray in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er wertet dies als klare Enttäuschung. Hingegen scheine das Management in puncto Profitabilität nun optimistischer geworden zu sein, während die Aktie eine deutliche Senkung des operativen Ergebnisziels einpreise. Er habe seine Gewinnschätzung (EPS) erstmals seit zwei Jahren angehoben. Kion könnte vor einem Wendepunkt stehen./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43,28 € 		Abst. Kursziel*:
45,56%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43,37 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45,26%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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