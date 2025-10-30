KION GROUP Aktie
|57,45EUR
|0,25EUR
|0,44%
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
30.10.2025 13:50:00
KION GROUP Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Outperform" belassen. Der Spezialist für Warenlagerlogistik habe solide Zahlen vorgelegt, schrieb Philippe Lorrain am Donnerstag nach dem Bericht zum dritten Quartal. Die präzisierten Jahresziele entsprächen den Erwartungen./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Outperform
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
62,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
56,75 €
|
Abst. Kursziel*:
9,25%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
57,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,92%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
