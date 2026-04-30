KION GROUP Aktie
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WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
KION GROUP Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Starke Auftragseingänge sorgten bei dem Lagerausrüster für Erleichterung nach der Verwirrung, die Anfang April im Rahmen eines Vorab-Briefings für Analysten ausgelöst worden sei, schrieb Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Outperform
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
45,31 €
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Abst. Kursziel*:
39,04%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
44,19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,57%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
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KGV*:
-
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