KRONES Aktie

138,80EUR -1,20EUR -0,86%
KRONES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.02.2026 08:39:06

KRONES Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Krones nach vorläufigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 174 Euro auf "Buy" belassen. Der Maschinenbauer habe mit einer soliden operativen Margenbeschleunigung (Ebitda) gepunktet, auch wenn ihn die Umsatzentwicklung ein wenig enttäusche, schrieb Stefan Augustin am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Den Margenausblick wertet er als stark und rechnet mit einer positiven Aufnahme des Zahlenwerks durch die Anleger./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KRONES AG Buy
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
174,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
138,20 € 		Abst. Kursziel*:
25,90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
138,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,36%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu KRONES AG

mehr Nachrichten