NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto nach Zahlen mit einem Kursziel von 6100 Pence auf "Sector Perform" belassen. Das operative Jahresergebnis des Bergbaukonzerns habe leicht unter seiner Prognose und dem Konsens gelegen, die Investitionsausgaben dagegen darüber, schrieb Ben Davis am Donnerstag. Auch die Nettoverschuldung sei stärker als prognostiziert gestiegen. Eine Wiederaufnahme der abgebrochenen Fusionsgespräche mit Glencore hält Davis unter bestimmten Bedingungen in diesem Jahr durchaus für möglich./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:00 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:00 / EST



