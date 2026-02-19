Renault Aktie
|31,42EUR
|-1,44EUR
|-4,38%
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
Renault Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sell" belassen. Die Prognose des Autobauers für das Geschäftsjahr 2026 liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb David Lesne am Donnerstag. Darüber hinaus seien jedoch ambitionierte neue Mittelfristziele bekanntgegeben worden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Sell
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
31,32 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,60%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
31,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,88%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Renault S.A.
