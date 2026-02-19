AIR France-KLM Aktie
|12,20EUR
|0,58EUR
|4,95%
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
19.02.2026 08:40:03
AIR France-KLM Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Alex Irving schrieb am Donnerstag, die Fluggesellschaftsgruppe habe gewinnseitig die Erwartungen übertroffen. Auch 2026 bewege sie sich in die richtige Richtung./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
11,50 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
12,87 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,64%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
12,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,70%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AIR France-KLM
|
09:18
|Air France-KLM says US travel ‘improving’ (Financial Times)
|
18.02.26
|Ausblick: AIR France-KLM legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
13.02.26
|Air France-KLM warns EU climate rules would halve Asia flights (Financial Times)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
05.01.26
|Air-France-KLM-Aktie leichter: Ungeplante Landung in München nach Zwischenfall (dpa-AFX)
|
19.11.25
|Air France-KLM-Aktie unverändert: Portugal startet TAP-Verkauf: Air France-KLM zeigt als erster klare Absichten (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Air France-KLM profits fall despite Canadian booking boost (Financial Times)
|
06.11.25