Santander Aktie
|10,70EUR
|-0,03EUR
|-0,28%
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
Santander Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander nach Branchendaten zu US-Autokreditverbriefungen mit einem Kursziel von 11,70 Euro auf "Buy" belassen. Es gebe Anzeichen einer gewissen Verschlechterung, schrieb Ignacio Cerezo am Mittwochnachmittag. Ein im Vorjahresvergleich geringerer saisonaler Rückenwind sei kein guter Start ins Jahr./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 13:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
11,70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10,73 €
|
Abst. Kursziel*:
9,04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,35%
|
Analyst Name::
Ignacio Cerezo
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|11:39
|Santander Buy
|UBS AG
|16.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|11:39
|Santander Buy
|UBS AG
|16.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|11:39
|Santander Buy
|UBS AG
|16.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|05.02.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|04.02.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|10,70
|-0,26%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:00
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|12:40
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|12:31
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:15
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:14
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|12:13
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:13
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Santander Buy
|UBS AG
|11:34
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11:17
|KRONES Buy
|UBS AG
|11:07
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:05
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|11:05
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|11:04
|Airbus Buy
|UBS AG
|11:02
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|10:54
|Renault Sell
|UBS AG
|10:40
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|10:06
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|10:05
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:52
|freenet Sell
|UBS AG
|09:48
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:38
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:32
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|09:28
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|09:28
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:24
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:18
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:10
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:05
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|09:04
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|09:03
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|08:50
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:47
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|08:46
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|08:40
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:39
|KRONES Buy
|Warburg Research
|08:38
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:37
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|08:14
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08:12
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:11
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.