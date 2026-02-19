Richemont Aktie

174,30EUR -0,85EUR -0,49%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

19.02.2026 08:42:42

Richemont Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca verpasste seiner Erwartung an die Bruttomarge im Jahr 2027 am Mittwochabend einen Feinschliff. Seine Kernthese, dass der Luxusgüterkonzern mit Gegenwind durch den Goldpreis umgehen kann, bleibe unverändert./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 21:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Outperform
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
200,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
159,20 CHF 		Abst. Kursziel*:
25,63%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
158,70 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
26,02%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Richemont

Analysen zu Richemont

08:42 Richemont Outperform Bernstein Research
17.02.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.02.26 Richemont Outperform Bernstein Research
27.01.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Richemont 174,60 -0,31% Richemont

