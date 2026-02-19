freenet Aktie
|30,66EUR
|-1,66EUR
|-5,14%
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
freenet Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Freenet beim unveränderten Kursziel von 28,50 Euro von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Schwächere Trends sowohl im Mobilfunk- als auch im Fernsehgeschäft dürften die kurzfristigen Erwartungen an das Unternehmen unter Druck setzen, schrieb Polo Tang am Mittwochnachmittag. Dennoch sei die Aktie seit Jahresbeginn fast so stark gestiegen wie der europäische Teekommunikations-Index. Freenet könnte indes stärker als die Branche unter Bedrohungen durch das Thema Künstliche Intelligenz (KI) leiden./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 16:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Sell
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
28,50 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
30,96 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,95%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
30,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,05%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
Nachrichten zu freenet AG
|
09:29
|TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel: MDAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
18.02.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
18.02.26
|Freundlicher Handel: So steht der TecDAX am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
18.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX mittags im Plus (finanzen.at)
|
18.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.02.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX liegt im Plus (finanzen.at)
Analysen zu freenet AG
|12.02.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|01.10.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.06.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|28.08.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|31,10
|-3,77%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:40
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|10:06
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|10:05
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:52
|freenet Sell
|UBS AG
|09:48
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:38
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:32
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|09:28
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|09:28
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:24
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:18
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:10
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:05
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|09:04
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|09:03
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|08:50
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:47
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|08:46
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|08:40
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:39
|KRONES Buy
|Warburg Research
|08:38
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:37
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|08:14
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08:12
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:11
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:09
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:08
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|07:52
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|07:49
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|07:49
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07:32
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:27
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07:24
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|07:21
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|07:06
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:01
|DWS Group Buy
|UBS AG