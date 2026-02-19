AIR France-KLM Aktie

19.02.2026 09:48:20

AIR France-KLM Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Fluggesellschaft habe mit ihren Resultaten für das vierte Quartal ergebnisseitig die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Zum Start in das neue Jahr gebe es aber etwas Gegenwind./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:32 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:32 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AIR France-KLM Sector Perform
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
11,50 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
13,27 € 		Abst. Kursziel*:
-13,31%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
13,09 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12,11%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

