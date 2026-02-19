Renault Aktie
|32,51EUR
|-0,35EUR
|-1,07%
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
Renault Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renault nach Zahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Hold" belassen. Die Jahreszahlen des Autobauers hätten exakt dem Konsens der wichtigsten Kennzahlen entsprochen, wobei der Bereich Finanzen das Kerngeschäft Automobile etwas kompensiert habe, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
39,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
32,63 €
|
Abst. Kursziel*:
19,52%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
32,51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,96%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
