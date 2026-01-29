KRONES Aktie
|141,00EUR
|-0,20EUR
|-0,14%
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
KRONES Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones von 172 auf 165 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen dürfte neue Rekorde bei Umsatz und operativem Ergebnis erzielt haben, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Mitte Februar anstehenden Eckdaten zum Geschäftsjahr 2025. Die Kapazitätsauslastung dürfte hoch geblieben sein./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
165,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
141,20 €
|
Abst. Kursziel*:
16,86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
141,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,02%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Analysen zu KRONES AG
|12:33
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|KRONES Buy
|UBS AG
|13.01.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
