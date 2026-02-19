Ottobock Aktie
|58,10EUR
|2,35EUR
|4,22%
WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
Ottobock Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ottobock nach Zahlen von 86 auf 81 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seit dem Börsengang des Prothesenherstellers habe dieser zwei starke Quartale abgeliefert, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er rechnet damit, dass sich diese positive operative Dynamik 2026 fortsetzen und auch verbunden sein werde mit einer weiteren Margenverbesserung. Während der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen habe das Management mehrfach betont, dass die erste Prognose für 2026 bewusst konservativ angesetzt sei. Daher sieht der Analyst klares Potenzial für positive Ergebnisüberraschungen und anschließende Prognoseanhebungen./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Buy
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
81,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58,10 €
|
Abst. Kursziel*:
39,41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
58,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,41%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ottobock
|
13:28
|AKTIE IM FOKUS: Ottobock weiter stabilisiert nach jüngsten Schwankungen (dpa-AFX)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
|
09:29
|TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
18.02.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
18.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX mittags im Plus (finanzen.at)
|
17.02.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.02.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Ottobock
|12:31
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|17.02.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.02.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|17.02.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.02.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.02.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|Ottobock Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Ottobock
|58,15
|4,30%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:00
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|12:40
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|12:31
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:15
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:14
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|12:13
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:13
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Santander Buy
|UBS AG
|11:34
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11:17
|KRONES Buy
|UBS AG
|11:07
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:05
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|11:05
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|11:04
|Airbus Buy
|UBS AG
|11:02
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|10:54
|Renault Sell
|UBS AG
|10:40
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|10:06
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|10:05
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:52
|freenet Sell
|UBS AG
|09:48
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:38
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:32
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|09:28
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|09:28
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:24
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:18
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:10
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:05
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|09:04
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|09:03
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|08:50
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:47
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|08:46
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|08:40
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:39
|KRONES Buy
|Warburg Research
|08:38
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:37
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|08:14
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08:12
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:11
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.