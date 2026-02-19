Airbus Aktie
|185,58EUR
|-14,62EUR
|-7,30%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für 2025 seien solide gewesen, schrieb Sam Burgess am Donnerstag nach dem Bericht. Der Auslieferungsausblick auf 2026 sei geprägt von Problemen in der Lieferkette. Dank des starken operativen Verlaufs im Vorjahr könnten die Anleger ihn aber auch als konservativ interpretieren./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
240,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
189,48 €
|
Abst. Kursziel*:
26,66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
185,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,51%
|
Analyst Name::
Sam Burgess
|
KGV*:
-
Analysen zu Airbus SE
|09:11
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:37
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|08:14
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08:09
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:07
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|186,26
|-6,96%
