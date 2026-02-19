Airbus Aktie
|186,64EUR
|-13,56EUR
|-6,77%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Airbus nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Der Luft- und Raumfahrtkonzern habe marginal besser als erwartet abgeschnitten, doch der Ausblick auf 2026 enttäusche, schrieb Christophe Menard am Donnerstag. Zudem habe Airbus die mittelfristigen Ziele für die Auslieferungszahlen nach unten angepasst./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
250,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
186,88 €
|
Abst. Kursziel*:
33,78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
186,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,95%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
Analysen zu Airbus SE
|12:15
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|11:04
|Airbus Buy
|UBS AG
|09:11
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:37
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|08:14
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|186,12
|-7,03%
