ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Knorr-Bremse nach Zahlen mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Die Auftragsentwicklung habe insgesamt die Erwartungen übertroffen, wobei das überraschend starke Geschäft mit Nutzfahrzeugbremsen die schwache Entwicklung bei Schienenfahrzeugen überkompensiert habe, schrieb Sven Weier am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Auch der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) hätten vom Nutzfahrzeugbereich profitiert. Den Ausblick auf 2026 sieht Weier im Rahmen der Erwartungen. Er verwies derweil auf den vorab guten Lauf der Aktie, was diese entsprechend verwundbar mache./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





