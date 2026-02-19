Douglas Aktie
|11,36EUR
|0,14EUR
|1,25%
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
Douglas Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Douglas von 12,50 auf 11,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Yashraj Rajani vermisst bei der Parfürmeriekette die Grundlage für eine positive Aktienstory, wie er am Mittwochnachmittag schrieb. Er verwies dabei auf das schwache Marktumfeld für hochwertige Schönheitsprodukte. In der Expansion in die Golfregion (GCC-Länder) sieht er die Gefahr eines Fehltritts. Der Experte kürzte nach dem gedämpften ersten Geschäftsquartal für 2026 seine Erwartungen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 14:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Douglas AG Neutral
|
Unternehmen:
Douglas AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
11,70 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
11,22 €
|
Abst. Kursziel*:
4,28%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
11,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,99%
|
Analyst Name::
Yashraj Rajani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Douglas AG
|
13:19
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Douglas auf 11,70 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
18.02.26
|XETRA-Handel: SDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
18.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX stärker (finanzen.at)
|
18.02.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
18.02.26
|Freundlicher Handel: SDAX beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Douglas AG
|11:34
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:34
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.02.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:34
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Douglas AG
|11,30
|0,71%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:00
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|12:40
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|12:31
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:15
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:14
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|12:13
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:13
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Santander Buy
|UBS AG
|11:34
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11:17
|KRONES Buy
|UBS AG
|11:07
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:05
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|11:05
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|11:04
|Airbus Buy
|UBS AG
|11:02
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|10:54
|Renault Sell
|UBS AG
|10:40
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|10:06
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|10:05
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:52
|freenet Sell
|UBS AG
|09:48
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:38
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:32
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|09:28
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|09:28
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:24
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:18
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:10
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:05
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|09:04
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|09:03
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|08:50
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:47
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|08:46
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|08:40
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:39
|KRONES Buy
|Warburg Research
|08:38
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:37
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|08:14
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08:12
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:11
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.