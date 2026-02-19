Airbus Aktie
|188,34EUR
|-11,86EUR
|-5,92%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Buy" belassen. Ian Douglas-Pennant hob am Donnerstag in seiner Ersteinschätzung ein enttäuschendes Ergebnis hervor, was er vor allem am Umsatz festmachte. Schwach sei auch der Ausblick auf das Jahr 2026. Hinsichtlich der Auslieferungen, des operativen Ergebnisses und des Free Cashflow liege dieser unter den Erwartungen der meisten Investoren, mit denen er zuletzt gesprochen habe./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
225,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
187,20 €
|
Abst. Kursziel*:
20,19%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
188,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,46%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
11:26
|AKTIE IM FOKUS 2: Airbus auf Jahrestief - Auslieferungsausblick enttäuscht (dpa-AFX)
|
10:49
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Airbus nach Zahlen auf 'Hold' (dpa-AFX)
|
10:04
|Airbus SE-Analyse: Buy-Bewertung von Goldman Sachs Group Inc. für Aktie (finanzen.at)
|
09:30
|Outperform für Airbus SE-Aktie nach Bernstein Research-Analyse (finanzen.at)
|
09:30
|Airbus beschwert sich über Lieferverzögerung bei A320-Triebwerken (Spiegel Online)
|
09:29
|Börse Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: CAC 40 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|11:04
|Airbus Buy
|UBS AG
|09:11
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:37
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|08:14
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08:09
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|188,36
|-5,91%
