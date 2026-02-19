GSK Aktie
|25,71EUR
|-0,02EUR
|-0,08%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Hold" belassen. Während die jüngste Kursdynamik auf ein erfolgreicheres Jahr in klinischer und kommerzieller Hinsicht hindeute, umfassten die für den Pharmakonzern relevanten Ereignisse 2026 seines Wissens nach nur entscheidende Studienergebnisse für Bepirovirsen/Camlipixant sowie die Markteinführung von Blenrep/Exdensur, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
19,00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22,47 £
|
Abst. Kursziel*:
-15,43%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
22,48 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,48%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
18.02.26
|STOXX-Handel: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
17.02.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
17.02.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 verbucht am Dienstagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
17.02.26
|Dienstagshandel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
17.02.26
|Gewinne in London: FTSE 100-Börsianer greifen am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
16.02.26
|FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GSK-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
16.02.26
|FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GSK-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
12.02.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|12:20
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:20
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|12:20
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|GSK Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|25,65
|-0,31%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:00
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|12:40
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|12:31
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:15
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:14
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|12:13
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:13
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Santander Buy
|UBS AG
|11:34
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11:17
|KRONES Buy
|UBS AG
|11:07
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:05
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|11:05
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|11:04
|Airbus Buy
|UBS AG
|11:02
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|10:54
|Renault Sell
|UBS AG
|10:40
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|10:06
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|10:05
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:52
|freenet Sell
|UBS AG
|09:48
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:38
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:32
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|09:28
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|09:28
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:24
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:18
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:10
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:05
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|09:04
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|09:03
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|08:50
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:47
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|08:46
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|08:40
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:39
|KRONES Buy
|Warburg Research
|08:38
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:37
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|08:14
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08:12
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:11
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.