Linde Aktie
|410,00EUR
|-2,20EUR
|-0,53%
WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde nach Zahlen mit einem Kursziel von 537 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Gasekonzern sei für alle konjunkturellen Szenarien bestens aufgestellt, schrieb James Hooper am Mittwochabend. Der Auftragsbestand werde sich 2026 zwar voraussichtlich verringern, aber seiner Einschätzung nach sollte er weiterhin komfortabel bleiben./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 16:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 05:59 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Outperform
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 537,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 485,28
|
Abst. Kursziel*:
10,66%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 485,28
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,66%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Linde plc
|
17.02.26
|S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel hätte eine Investition in Linde von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 liegt am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Linde auf 'Neutral' - Ziel bleibt 455 Dollar (dpa-AFX)
|
05.02.26
|EQS-News: Linde Reports Full-Year and Fourth-Quarter 2025 Results (Earnings Release Tables Attached) (EQS Group)
|
03.02.26
|S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel hätte eine Investition in Linde von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.01.26
|S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Linde-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Linde verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.01.26
|S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel wäre eine Linde-Anlage von vor einem Jahr heute wert (finanzen.at)
Analysen zu Linde plc
|09:05
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|09.02.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Linde Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Linde Buy
|UBS AG
|09:05
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|09.02.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Linde Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Linde Buy
|UBS AG
|09:05
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|Linde Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|09.02.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Linde Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.06.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|26.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|01.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Linde plc
|410,00
|-0,53%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:40
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|10:06
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|10:05
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:52
|freenet Sell
|UBS AG
|09:48
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:38
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:32
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|09:28
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|09:28
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:24
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:18
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:10
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:05
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|09:04
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|09:03
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|08:50
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:47
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|08:46
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|08:40
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:39
|KRONES Buy
|Warburg Research
|08:38
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:37
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|08:14
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08:12
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:11
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:09
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:08
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|07:52
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|07:49
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|07:49
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07:32
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:27
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07:24
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|07:21
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|07:06
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:01
|DWS Group Buy
|UBS AG