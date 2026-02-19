Airbus Aktie
|190,38EUR
|-9,82EUR
|-4,91%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 234 Euro auf "Outperform" belassen. Der Flugzeugbauer habe im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Douglas Harned am Donnerstag. Dem gegenüber stehe aber der Ausblick auf die diesjährigen Auslieferungen, der deutlich unter den Erwartungen liege. Daraus resultierend gelte dies auch für die Zielsetzungen bezüglich des operativen Gewinns (Ebit) und des Free Cashflows./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:56 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
234,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
189,90 €
|
Abst. Kursziel*:
23,22%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
189,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,27%
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
09:30
|Airbus beschwert sich über Lieferverzögerung bei A320-Triebwerken (Spiegel Online)
|
09:29
|Schwacher Handel: CAC 40 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
09:29
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:29
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
08:12
|AKTIE IM FOKUS: Airbus wieder schwach - Auslieferungsausblick enttäuscht (dpa-AFX)
|
07:59