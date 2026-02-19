AIR France-KLM Aktie
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 11,05 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate für das abgelaufene Jahr seien auf operativer Ebene und unter dem Strich stärker als erwartet, schrieb Jarrod Castle am Donnerstag. Gemeinsam mit einem beruhigenden Ausblick dürfte sich dies positiv auf den Aktienkurs auswirken./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
