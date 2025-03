HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Das Umfeld für den deutschen Immobilienmarkt bleibe günstig, schrieb Analyst Kai Klose am Mittwoch. LEG Immobilien dürfte sich in diesem Jahr auf die Integration der akquirierten Brack Capital Properties (BCP) sowie auf eine bessere Profitabilität konzentrieren./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2025 / 07:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.