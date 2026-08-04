Intesa Sanpaolo Aktie

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WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

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04.08.2026 14:21:21

Intesa Sanpaolo Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 7,20 auf 7,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die italienische Großbank habe nach einem starken zweiten Quartal, begünstigt durch einen besser als erwartet ausgefallenen Zinsüberschuss und eine günstige Kostenentwicklung, ihr Nettogewinnziel 2026 angehoben, schrieb Marco Nicolai in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Entsprechend habe er nun auch seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie bis 2028 höher geschraubt./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Buy
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
7,80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
6,78 € 		Abst. Kursziel*:
15,11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
6,77 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,15%
Analyst Name::
Marco Nicolai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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