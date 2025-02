NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde auf "Outperform" mit einem Kursziel von 525 US-Dollar belassen. Die Wiederaufnahme von Gaslieferungen von Russland nach Deutschland im Falle einer Beendigung des Krieges in der Ukraine sei vorstellbar, schrieb Analyst Peter Clark in einer am Montag vorliegenden Studie. Für Chemiekonzerne wie Linde wäre in diesem Fall entsprechendes Aufwärtspotenzial vorhanden./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2025 / 07:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2025 / 07:08 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.