London Stock Exchange Aktie

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WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

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23.04.2026 08:34:24

London Stock Exchange (LSE) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13010 auf 13070 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Londoner hätten die Ertragserwartungen durch die Bank übertroffen, schrieb Oliver Carruthers am Donnerstag in seinem Resümee zum Quartalsbericht. Er hob seine Prognosen leicht an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
130,70 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
111,30 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
98,12 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Oliver Carruthers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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