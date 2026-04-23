NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13010 auf 13070 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Londoner hätten die Ertragserwartungen durch die Bank übertroffen, schrieb Oliver Carruthers am Donnerstag in seinem Resümee zum Quartalsbericht. Er hob seine Prognosen leicht an./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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