NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einer Telefonkonferenz zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Die Fragen hätten sich vor allem auf den KI-Standard Model Context Protocol (MCP)

als möglichen Vetriebskanal gerichtet, schrieb Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Trends zur Übernahme dieses Angebots des Londoner Finanzkonzerns seien ermutigend./rob/bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.