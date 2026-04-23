London Stock Exchange Aktie

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WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

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23.04.2026 12:16:12

London Stock Exchange (LSE) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einer Telefonkonferenz zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Die Fragen hätten sich vor allem auf den KI-Standard Model Context Protocol (MCP)
als möglichen Vetriebskanal gerichtet, schrieb Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Trends zur Übernahme dieses Angebots des Londoner Finanzkonzerns seien ermutigend./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
110,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
111,30 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
98,12 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Tom Mills 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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