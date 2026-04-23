London Stock Exchange Aktie
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WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Die Ertragsentwicklung des Börsenbetreibers sei besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Michael Werner in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Dies könnte die Aktie trotz der starken Performance in den vergangenen Wochen kurzfristig stützen./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
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Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
115,00 £
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
111,30 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
98,12 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Michael Werner
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KGV*:
-
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