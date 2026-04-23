ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Die Ertragsentwicklung des Börsenbetreibers sei besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Michael Werner in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Dies könnte die Aktie trotz der starken Performance in den vergangenen Wochen kurzfristig stützen./rob/edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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