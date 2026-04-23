London Stock Exchange Aktie

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WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

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23.04.2026 12:00:53

London Stock Exchange (LSE) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einem Zwischenbericht zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13500 Pence belassen. Analyst Ben Bathurst verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung darauf, dass sich die Volatilität in allen Anlageklassen erhöht habe. Zudem hob er hervor, dass sich das Wachstum im Vergleich zum vierten Quartal 2025 in allen Geschäftsbereichen beschleunigt habe. Auch das Wachstum des Abonnementgeschäfts habe dazu beigetragen, dass der britische Börsenbetreiber die Erwartungen übertroffen habe./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:53 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:53 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
135,00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
111,30 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
98,12 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ben Bathurst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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