NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat L'Oreal mit einem Kursziel von 420 Euro auf "Outperform" belassen. Für die Konsumgüterhersteller seien die demografischen Trends langfristig wichtiger als Zölle, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Die US-Volkszählungsbehörde Census Bureau gehe bis 2050 von einem rückläufigen globalen Bevölkerungswachstum aus. In den Industrieländern könnte die Bevölkerung sogar schrumpfen. Vor diesem Hintergrund bevorzugt der Experte Kosmetikunternehmen wie Coty, Estée Lauder, L'Oréal und Kenvue, die von einer alternden Gesellschaft profitieren sollten. Beim Brauereikonzern AB Inbev begründete er das positive Anlagevotum mit der ausgewogenen geografischen Aufstellung sowie den Chancen durch ein Wirtschaftswachstum in Afrika./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2025 / 01:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2025 / 01:25 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.